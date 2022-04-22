В Одесской области СБУ вывела на чистую воду коллаборанта

Служба безопасности Украины продолжает системную работу по нейтрализации внутренних угроз государственной безопасности.

Как сообщает СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook, сотрудники спецслужбы разоблачили на распространении информационных материалов в поддержку военной агрессии России против Украины очередного коллаборанта — жителя города Килия.

«Сторонник руZZкого мира значительно активизировал свою интернет-пропаганду с началом полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину. По заданию кураторов из спецслужб России, злоумышленник через свои «сообщения» в соцсетях дискредитировал Вооружённые Силы Украины, распространял вражескую пропаганду в поддержку захватнической политики Кремля», — говорится в информации СБУ.

Отмечается, что в пророссийских публикациях и репостах коллаборант открыто поддерживал агрессивную политику Путина в отношении Украины, призывал к изменению государственных границ Украины.

У злоумышленника обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие его преступную деятельность, в частности, администрирование им ряда групп в запрещённой на территории нашего государства соцсети, преступный контент которых был направлен, прежде всего, на жителей юго-западного региона Одесской области.

В настоящее время коллаборанту уведомлено о подозрении по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также решается вопрос об инкриминации ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Одесса News информировала о поимке в Одесской области трёх агентов, работавших на страну-агрессора.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod