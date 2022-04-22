В Одессе нейтрализован центр диверсантов

В Одессе нейтрализован центр пророссийского общественного объединения, имевший цель расшатывание ситуации на юге.

Об этом представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров сообщил в Теlegram.

По его словам, группа злоумышленников изготовила партию печатных антиукраинских материалов, пыталась их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов.

«То, что их деятельность не имела успеха и разоблачена – признак сознательной патриотической проукраинской позиции населения южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур и органов», — сказал Назаров.

Как сообщала Одесса News, по утверждению спикера Одесской облвоенадминистрации Сергея Братчука, против одесского региона активизировалась работа подразделений информационно-психологических спецопераций Российской Федерации.

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