В бою за Украину погиб житель Одесской области, полковник Александр Вдовиченко

21 марта жители Подольского района Одесской области попрощались с погибшим полковником специального подразделения СБУ «Альфа» Александром Вдовиченко.

Об этом сообщает пресс-служба Подольской райгосадминистрации.

17 марта 2023 года полковник Вдовиченко героически погиб в бою с врагом в районе населённого пункта Бахмут Донецкой области.

Начальник Подольской районной военной администрации Михаил Лазаренко, сотрудники Савранского поселкового совета, работники учреждений, организаций, полиции, общественные активисты, военные, молодёжь на коленях почтили погибшего офицера.

Как сообщала Одесса News, 11 марта во время выполнения боевого задания погиб 43-летний солдат, уроженец села Подгорное Тарутинской общины Болградского района Одесской области Виталий Лозничер.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod