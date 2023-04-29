Пакистан решил передать Украине ПЗРК Anza Mark-II собственного производства

Пакистан готовится предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II собственного производства.

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на The Economic Times.

Согласно сообщению, пакистанские средства противовоздушной обороны будут поступать через Польшу.

Издание сообщает, что в феврале Польша подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской стороной о поставках оборонного оборудования в Киев.

Отмечается, что польская фирма PHU Lechmar LLC выступит в качестве покупателя-посредника, а базирующаяся в Канаде компания Tradent Global Solutions выступит в качестве консультанта-посредника.

Для справки. Anza – серия переносных ракет класса «земля-воздух» с плеча, производимых Пакистаном. Используется для противовоздушной обороны малой дальности. Зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4, 5 и 6 км соответственно.

Кстати, украинские артиллеристы начали использовать реактивные снаряды Yarmuk пакистанского производства. Также украинские военные используют пакистанские 122-мм снаряды для ствольной артиллерии советского производства. В частности, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» украинских сил оснащают пакистанскими снарядами.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн, в который входят дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, другие боеприпасы, военная техника, вооружение и снаряжение.

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