США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн

Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн.
Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Пентагона, пишет издание ГОРДОН.
В новый пакет помощи войдут:
- дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- ручные противотанковые гранатомёты АТ-4;
- противотанковые мины;
- более 9 млн патронов к стрелковому оружию;
- четыре машины тылового обеспечения;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- запчасти и другое полевое оборудование.
«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – говорится в сообщении Пентагона.
Отмечается, что новая помощь в области безопасности позволит Украине продолжать «мужественно защищать себя» от российской агрессии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Россия может закончить войну сегодня. Пока этого не сделает Россия, Соединённые Штаты и наши союзники и партнёры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», – говорится в опубликованном на сайте Госдепа заявлении Блинкена.
Это будет 36-й пакет военной помощи Украине от США.
Кстати. В министерстве обороны США отметили, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году США выделили Украине военной помощи на $34,5 млрд.
Как сообщала Одесса News, в министерстве обороны Канады показали процесс отправки в Польшу танка Leopard 2 для последующей передачи Украине.
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