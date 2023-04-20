США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн

Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн.

Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Пентагона, пишет издание ГОРДОН.

В новый пакет помощи войдут:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;



артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;



противотанковые управляемые ракеты TOW;



ручные противотанковые гранатомёты АТ-4;



противотанковые мины;



более 9 млн патронов к стрелковому оружию;



четыре машины тылового обеспечения;



высокоточные авиационные боеприпасы;



контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;



оборудование для охраны портов и гаваней;



запчасти и другое полевое оборудование.



«Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что новая помощь в области безопасности позволит Украине продолжать «мужественно защищать себя» от российской агрессии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Россия может закончить войну сегодня. Пока этого не сделает Россия, Соединённые Штаты и наши союзники и партнёры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», – говорится в опубликованном на сайте Госдепа заявлении Блинкена.

Это будет 36-й пакет военной помощи Украине от США.

Кстати. В министерстве обороны США отметили, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году США выделили Украине военной помощи на $34,5 млрд.

Как сообщала Одесса News, в министерстве обороны Канады показали процесс отправки в Польшу танка Leopard 2 для последующей передачи Украине.

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