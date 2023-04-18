Канада показала, как доставила в Европу танк Leopard 2 для Украины

В министерстве обороны Канады показали процесс отправки в Польшу танка Leopard 2, который впоследствии будет передан Украине.

Об этом говорится на странице Вооружённых сил Канады в Тwitter, пишет Укринформ.

“Что необходимо, чтобы безопасно загрузить танк Leopard 2, направляющийся в Украину, в самолёт ВВС Канады С-17? Планирование, координация и его надлежащее закрепление в самолёте талантливыми транспортниками и грузчиками Вооружённых сил Канады!”, — говорится в сообщении.

Кстати. На прошлой неделе Канада завершила отправку в Польшу всех восьми обещанных Украине основных боевых танков Leopard 2. После того, как украинские танкисты завершат на них обучение, танки будут переданы ВСУ.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Канада подарила и отправила в Украину 4 танка Leopard 2A4.

Фото: RCAF Operations

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