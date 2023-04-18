18 апреля в ходе рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» по ситуации в районе его ответственности, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

«Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен от каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно», – сказал он.

Память погибших защитников почтили минутой молчания.

Президент вручил военнослужащим государственные награды.

Военные подарили Главе государства военный койн, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Также Владимир Зеленский посетил госпиталь, где лечатся украинские защитники, ознакомился с работой передовой хирургической группы, в частности, сортировочного отделения, противошоковой, операционной палат и палаты интенсивной терапии.

Президенту продемонстрировали эвакуационный автобус Scania, способный перевозить одновременно пятерых лежачих пациентов и 16 сидячих. Автобус, оснащённый современным медицинским оборудованием, уже выполнил более 90 рейсов.

Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими на лечении и медперсоналом и вручил государственные награды.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Фото: ОПУ

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