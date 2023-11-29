СБУ задержала тиктокера, «засветившего» работу ПВО во время атаки РФ на Одессу

Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября этого года.

Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в Тик-Ток, — сообщает Управление СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в описании под размещённым видео тиктокер указал точное время и место съёмки. Уже через считанные минуты медиа попало ко многим пользователям соцсети, среди которых были представители спецслужб России. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа «Шахед».

Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его.

По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление. Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съёмки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей», — говорится в сообщении.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года контрразведка СБУ задержала в Одессе участницу агентурной сети главного управления генштаба вооружённых сил РФ (более известного как ГРУ), действовавшую в городе, передавшую врагам десятки геолокаций ВСУ.

Фото: УСБУ в Одесской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy