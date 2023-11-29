По новому церковному календарю Украина отмечает День святого Николая 6 декабря

С 1 сентября перешедшие на новоюлианское летоисчисление приходы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви отмечают День святого Николая не 19, а 6 декабря, а Андрея Первозванного — 30 ноября.

Согласно обновлённому церковному календарю, прихожане ПЦУ и УГКЦ сядут за Рождественский стол 25 декабря, а не 7 января, а Рождественские святки продлятся с 25 декабря по 5 января, а не как раньше с 7 по 18 января.

Другие христианские праздники в декабре по новому календарю будут: Собор Святой Богородицы — 26-го числа, День святой Маланки — 31 декабря.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года на 93-й сессии Архиерейского синода УГКЦ в Украине было принято решение, «принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине, а также принимая во внимание душпастырские рации… синод постановил УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта) 2023 года божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии».

Инфографика: Укринформ

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