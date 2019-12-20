В Одессе разноцветными огнями засияла главная ёлка города

По традиции последних лет, в День Святого Николая, 19 декабря, разноцветными огнями засияла главная новогодняя ёлка Одессы.

В этот праздничный день детские творческие коллективы подготовили для одесситов и гостей города яркую концертную программу, а дети получили сладкие подарки от Святого Николая, сообщает официальный сайт города.

Поздравляя одесситов с Днём Святого Николая и наступающими новогодними праздниками, Одесский городской голова Геннадий Труханов пожелал крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения и приятных встреч.

«Несмотря на то, что на календаре — зима, это тёплые праздники. Это радость встреч с родными, близкими и друзьями. Это подарки и, прежде всего, вера в чудеса. Неважно, сколько тебе лет, учишься ты или работаешь, вера в чудо остаётся на всю жизнь! И она даёт силы и желание самому дарить радость», — отметил Геннадий Труханов.

В Одессе новогодне-рождественские празднования продлятся до 19 января 2020 года.

Как сообщала Одесса News, высота новогодней красавицы, установленной на Думской площади 20 метров, а диаметр основания — 9 м. ёлка состоит из металлического каркаса и искусственной хвои итальянского производства, а украшена гирляндами и дюролайтом (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами), общая протяженность которых составляет около четырёх километров. Всего в искусственное дерево вмонтировано сто тысяч светодиодов.



Фото: «Одесса», «Пушкинская», «Думская»

Видео: «Пушкинская»