До Нового года осталось 13 дней: Как Одессу прихорашивают к праздникам

Одесса готовится к Новогодним праздникам.

Традиционно, в преддверии Дня Святого Николая на Думской площади Одессы установили главную городскую ёлку, которая откроется 19 декабря в 16:00 на Думской площади.

Высота главной городской ёлки с верхушкой составляет 19,5 метра, ширина – 9 метров. Елка украшена 125 светодиодными плоскими и объёмными игрушками, а также светодиодными гирляндами, протяженность которых составляет 5 км. Верхушку ёлки традиционно увенчает рождественская звезда.

Также 19 декабря засияют огнями ёлки возле всех районных администраций, на ул. Дерибасовской, в парке Горького и возле здания новой мэрии на ул.Косовской.

Сказочный городок с фигурками животных украсит Стамбульский парк, а светящиеся ёлочки – Потёмкинскую лестницу.

Также в ближайшие дни коммунальные службы Одессы завершат работы по украшению городских улиц разноцветными гирляндами и светодиодной новогодней подсветкой. />

19 декабря откроется новогодняя карусель возле памятника Дюку де Ришелье, в Летнем театре начнёт работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади заработает ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.

Вечером 19 декабря с 19:00 по городским маршрутам пройдёт праздничный парад троллейбусов – от ул. Инглези через Адмиральский проспект, проспект Шевченко, ул. Пушкинскую и ул. Ришельевскую.

Готовятся к праздникам и уличные торговцы, устанавливая новогодние домики с разнообразным праздничным скарбом.



Фото: Одесса News/Александр Александров, «Одесса»

Видео: «Одесса»