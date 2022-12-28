Как работают медучреждения Одессы на новогодние праздники

Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о графике работы медицинских учреждений на новогодние праздники.

В период действия военного положения отменены дополнительные выходные. На новогодние праздники городские медицинские учреждения Одессы работают без изменений согласно штатному расписанию.

В амбулаторной сети выходные дни в воскресенье – 1 января и 8 января. По субботам – 31 декабря и 7 января – рабочие дни по расписанию субботы.

Стационарные медучреждения — больницы и роддомы — будут работать ежедневно круглосуточно в соответствии с утверждённым графиком.

В режиме 24/7 без выходных предоставляются консультации врачей в call-центре городской неотложной медицинской помощи: — 15-50 (со стационарных телефонов); — 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Также ежедневно круглосуточно работают травматологические пункты по адресам:

городская клиническая больница №1 – ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 7937361;

городская клиническая больница №10 – ул. Марш. Малиновского, 61, тел.: (048) 7059103 (единый call-центр);

городская клиническая больница №11 – ул. Ак. Воробьёва, 5, тел.: (048) 793 23 85;

городская больница №5 – Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 7000054;

КДЦ №29 – просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 7549018.

экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьёва, 3.

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