В Одессе разоблачили преступную группу, в которую входили чиновники МСЭК

Коррупционную схему уклонения от мобилизации разоблачили пограничники совместно с правоохранителями в Одессе. К организации противоправной деятельности причастны, в частности, чиновники МСЭК.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что преступная сделка заключалась в организации схемы снятия мужчин с военного учёта по фиктивным медицинским документам для дальнейшего выезда за границу. К организации противоправной деятельности причастны двое местных жителей Одесской области. Для реализации своих услуг мужчины привлекли должностных лиц МСЭК, врачей медучреждений города и гражданских лиц. Коррупционную схему уклонения от мобилизации разоблачили в Одессе.

За свою помощь дельцы установили тариф в размере 4500 долларов США с каждого. Пакет услуг включал изготовление фиктивных документов о наличии тяжёлых заболеваний, дающих право на оформление группы инвалидности и последующего выезда за границу.

В рамках расследования правоохранители провели более 50 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях. По результатам обысков изъяли более 80 медицинских карт МСЭК, печати врачей, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательной базой, подтверждающей их противоправную деятельность. Также выявлены денежные средства в размере 3,5 миллиона гривен в гривневом эквиваленте разных валют.

В настоящее время правоохранители задержали семерых злоумышленников, среди которых два организатора, их пособники, два заведующих отделениями медучреждения и секретарь главы МСЭК.

Одесса News информировала, что в октябре суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения 10 млн грн залога организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy