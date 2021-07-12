Хочешь без проблем оформить импортное авто — такса одесской таможни — $100- 250

Одесская облпрокуратура сообщила о подозрении государственному инспектору одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни в совершении коррупционного преступления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что таможенник наладил преступную схему по систематическому получению взяток от граждан за беспрепятственное оформление в режиме «импорт» автомобилей с иностранной регистрацией.

«От 100 до 250 долларов США за единицу служащий «оценил» быстрое оформление автомобилей, ввозимых из США и Южной Кореи, а также несоздание искусственных препятствий при оформлении. При этом, в случае таможенного оформления дорогих авто, сумма неправомерной выгоды устанавливалась отдельно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа предоставлять неправомерные средства, предпринимателей ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределённый срок.

Таможенника задержали «на горячем» сразу после получения 1 040 долларов США взятки за таможенное оформление в режиме «импорт» 7 транспортных средств с иностранной регистрацией.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в июле одесские правоохранители разоблачили во взяточничестве генерального директора Государственного предприятия «Классификационное общество Регистр судоходства Украины», которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры, а также главного специалиста этого предприятия.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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