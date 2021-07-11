С помощью одесской полиции на взятке поймали крупного киевского чиновника

Одесские правоохранители разоблачили во взяточничестве генерального директора Государственного предприятия «Классификационное общество Регистр судоходства Украины», которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры, а также главного специалиста этого предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задержан генеральный директор Государственного предприятия «Классификационное общество Регистр судоходства Украины», которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главного специалиста этого предприятия после получения неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники требовали от представителя предприятия 2 тысячи американских долларов за содействие в выдаче сертификата и свидетельства, которые бы разрешили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Фамилии задержанных не называются, однако, согласно официальному сайту Госрегистра судоходства, директором ведомства является Александр Карпенко.

Как сообщала Одесса News, в июле одесские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти членов организованной преступной группы, в состав которой входил полицейский Полка полиции особого назначения ГУНП в Киевской области, по факту незаконного лишения свободы и вымогательства.

Фото: Офис Генпрокурора Украины

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