Генпрокурор посетила Измаил: с чего бы это

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова с рабочим визитом посетила Измаил Одесской области.

Об этом сообщается на странице Офиса Генпрокурора в Facebook.

Отмечается, что Генпрокурор провела в Измаильском окружной прокуратуре оперативное совещание с руководителями Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской областных прокуратур и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

«Прокуроры отчитались о результатах работы и влиянии на обеспечение законности с учётом специфики южного региона№, — говорится в сообщении.

Ирина Венедиктова отметила необходимость усиления противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу и нарушениям таможенного законодательства, принятие органами правопорядка и другими государственными органами согласованных мер к повышению эффективности борьбы с контрабандой.

«Мы должны консолидировать усилия, чтобы прекратить организованные потоки незаконного товарооборота и бороться с контрабандой жёстко, как с экономическим терроризмом против Украины. Впервые в истории Украины СНБО ввела персональные санкции в топ-десятку контрабандистов и 79 юридических лиц, связанных с ними. Четвёрка из топ-контрабандистов именно на территории Одесской области занимается противоправной деятельностью, связанной с доставкой различных товаров из Европы и Китая, вне таможенного контроля. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование по 3-м уголовным производствам по фактам противоправной деятельности определённых в решении СНБО физических и юридических лиц», — отметила генпрокурор.

По подсчётам специалистов, из-за контрабанды в госбюджет не поступило минимум 300 миллиардов гривен.

«Количество раскрытых криминальных схем в этой сфере, несомненно, пока не соответствует уровню преступности. Однако в этом году деятельность по противодействию контрабанде существенно активизирована. Только за 6 месяцев открыто более двух сотен уголовных производств, подавляющее большинство из которых уже направлены в суд. В завершённых процессах наложен арест на имущество на сумму 779 000 гривен — это в 7 раз больше, чем в прошлом году. В среднем ежедневно в суд мы направляем по одному уголовному производству в отношении контрабандистов», — добавила Венедиктова.

Так, в апреле в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех граждан Израиля, которые переместили в контейнере через Одесский морской торговый порт, с сокрытием от таможенного контроля, расфасованный в брикеты кокаин весом почти 81 килограмм ориентировочной стоимостью 30 миллионов долларов США. В конце июня задержана очередная крупная партия кокаина на 10 млн долларов, который прибыл в морской порт «Южный» из Южной Америки и хранился в контейнере с бананами.

«Порты Одесской, Николаевской, Херсонской областей, несмотря на то, что имеют стратегическое значение для экономики Украины, они являются и удачным буфером для контрабанды товаров, прежде всего наркотических средств, сигарет, алкоголя — и тут все органы должны усилить бдительность. В общем, в настоящее время по фактам контрабанды расследуется около 4 сотен производств, каждое шестое из них — в регионах, представителей которых мы собрали на совещании. Поэтому требую безотлагательно направить усилия на обеспечение надлежащего разоблачения фактов контрабанды, прежде всего выявление и ликвидацию организованных форм преступности в этой сфере, привлечения к ответственности виновных лиц», — подчеркнула генпрокурор.

Участники оперативного совещания согласились, что подход к решению проблемы контрабанды должен быть комплексным и состоять не только по усилению контроля на таможне и границе, но и включать в себя определённые законодательные изменения, а также закрытие пробелов на внутреннем рынке, которые дают жизнь контрабандным схемам.

Генпрокурор также встретилась в представителями общественных организаций Одесской области и обсудила с ними новые подходы к противодействию домашнему насилию, ознакомилась с работой центра «София», специализирующееся на психологической и правовой помощи пострадавшим от насилия женщинам.



Фото: Офис Генпрокурора\Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.