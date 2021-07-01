В Одессе предотвратили контрабанду кокаина на $10 млн, спрятанного в контейнере с бананами

В Одессе СБУ предотвратила контрабанду кокаина из одной из стран Южной Америки.

Ориентировочная стоимость наркотиков на чёрном рынке составляет почти $10 млн, сообщили в ведомстве.

СБУ получила информацию, что наркодельцы хотят перевозить кокаин на корабле, который прибыл в морской порт «Южный».

Отмечается, что наркотики были спрятаны в вентиляционных люках грузового контейнера с бананами. Во время углублённого таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 46 брикетов с кокаином общим весом почти 57 кг.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года одесские таможенники обнаружили более 50 кг кокаина из Южной Америки.



Фото: СБУ

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