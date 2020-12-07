Одесские пограничники обнаружили подпольный трубопровод в направлении Молдовы

Военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда вместе с сотрудниками СБУ в Одесской области обнаружили подпольный пластиковый трубопровод, который вёл в сторону границы с Молдовой.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Шланг диаметром 30 мм был закопан под землёй на глубине около одного метра. Всего правоохранители демонтировали около 30 метров шланга к украинской-молдавской границе», — говорится в сообщении.

Коммуникация была проложена от заброшенной постройки на территории Украины на направлении Серпневое (Украина) — Басарабяска (Молдова).

Практика выявления аналогичных трубопроводов свидетельствует о том, что их используют, как правило, для перекачки спирта. Однако, пограничники установили, что никаких характерных запахов, в том числе спирта, из трубки ощутимо не было.



Мог ли обнаруженный трубопровод использоваться в противоправных целях, правоохранители выясняют.

О находке пограничники сообщили своим молдавским коллегам.

Фото и видео: Госпогранслужба