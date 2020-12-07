В Одесском театре музкомедии пройдёт потрясающая версия оперы Rock MOZART

12 и 13 декабря на сцене Театра Музкомедии — яркая и потрясающая концертная версия всемирной рок-оперы — Rock MOZART Le Concert.

Вы увидите увлекательную историю жизни, любви и смерти великого Моцарта, которого по праву можно считать первым рок-музыкантом в истории. Он — настоящая рок-звезда своей эпохи и современности. Бунтарь, чья судьба изобиловала взлётами и падениями.

Сила и мощь семи удивительных голосов, эпатажность главного героя, рОковость его врага, необычное звучание большого симфонического оркестра, грандиозные декорации и световое шоу — гениальность ещё никогда не была столь масштабной!

Две страсти, две любви, обаяние и вечность … Жизнь, превратившаяся в сумасшедший рок-концерт под гром ударных. Rock MOZART Le Concert — это то, что должен увидеть и услышать каждый!

Меломаны и любители ярких зрелищ будут поражены и, попробовав этот невероятный музыкальный коктейль, каждый непременно захочет ещё! MOZART L’Opera Rock посетили миллионы зрителей, она стала первым мюзиклом, снятым в формате 3D, и получила «бриллиантовый» статус по более чем 800 тысячам проданных копий альбома.

Окунитесь в волшебство прекрасной музыки и первоклассной сценической игры.

Приходите 12 и 13 декабря, в 16:00 и 19:00 в Театр Музкомедии на Rock MOZART Le Concert!

Покупайте лучшие билеты вовремя здесь и получайте яркие эмоции и хорошее настроение надолго.

Цена билетов от 450 до 1 650 гривен.