Куда пойти в Одессе в выходные дни 15-16 августа

В выходные дни 15-16 августа, несмотря на карантинные ограничения, Одесса предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

15 августа заключительный день Первого Международного фестиваля одесской песни «За всю Одессу». В этот день состоится Гала–концерт с участием Гарика Кричевского, Валентина Кубы, Феликса Шиндера и группы «ДЕНЬГИ ВПЕРЁД», а также других популярных артистов. Начало в 7.40 вечера на площадке Летнего театра «Морвокзал».

15-16 августа в Музее западного и восточного искусства выставка художника-нонконформиста Юрия Егорова. Специалисты считают его ключевой фигурой для украинского искусства ХХ века. Почти все свое творчество он посвятил Одессе, изучению ее уникального ландшафта и духа. Яркие морские пейзажи и метафизические натюрморты Егорова давно стали неотъемлемым символом города.



15 августа на летней арене «Морвокзал» состоится одна из самых масштабных вечеринок этого лета — Большая дискотека под названием Tsunami Rave под открытым небом. Начало в 23.00. Стоимость билетов — 250 грн.

15 августа в театре «Дом клоунов» на ул.Ольгиевская,5,покажут одну из самых популярных и смешных постановок – «Дон Жуан». Спектакль про ненасытного обольстителя женщин. Начало в 19.00. Стоимость билетов – 180-350 грн.

15 августа Зелёный театр ждёт в гости любимцев одесской публики группу Latexfauna — королей синти-попа и мастера суржика. Начало в 19.00. Стоимость билетов – 300 грн.

16 августа Национальный одесский филармонический оркестр и маэстро Хобарт Эрл планируют провести необыкновенную бесплатную онлайн-трансляцию. Будет транслироваться многокамерное выполнение потрясающей Симфонии №21 Вайнберга («Кадиш») под руководством Хобарта Эрла от 27 января 2020 года, приуроченное Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения из Освенцима. Вайнберг посвятил это эмоциональное музыкальное произведение памяти жертв Варшавского гетто, включая, к сожалению, и свою семью. Смотреть трансляцию можно здесь. Начало трансляции в 20 часов.

По 16 августа в галерее «ARTODESSA», расположенной в Летнем театре Городского сада, пройдёт выставка живописи и графики актёра, музыканта, певца, композитора, сценариста, художника, педагога, народного артиста Украины, художественного руководителя и режиссёра театра «Маски» Георгия Делиева «Гармония дурака». Делиев на протяжении ряда лет экспериментирует в разных жанрах живописи, создавая серии тематических работ. При этом интересующие его объекты и явления весьма разноплановы — от пейзажей из разных стран до неожиданных натюрмортов, от автопортретов до изображений животных. Работы, представленные на выставке, выполнены маслом, акварелью, пастелью и акрилом.

16 августа Евгений Хмара представит в Зелёном театре Одессы Piano Summer Night. Известный пианист-виртуоз и композитор везёт долгожданный концерт. Зрители услышат мощь симфонического рока и неожиданные мелодии редких музыкальных инструментов. Живой звук ханга, саксофона, скрипок, аккордеона непременно оставят незабываемые воспоминания от этого особенного вечера. Специальный гость — ODARA (Дарья Ковтун). Начало в 19.00. Билеты от 420 гривен.

До 18 августа в выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры (Польская, 20) живописец Алексей Малик представляет выставку «То, что имею». Экспозиция из 26 картин маслом подводит итог последних 15 лет, показывая красоту различных уголков нашей страны, своеобразие обычаев, природы, людей. Это то богатство, которое у художника никто не отнимет наряду с опытом и чувством прекрасного.



До 23 августа Музей современного искусства приглашает на выставку киевского художника Фёдора Тетянича «Безмежжя Я». На выставке одного из самых ярких представителей отечественного андеграунда будет представлено всестороннее наследие живописца, графика, скульптора и одного из первых перформеров в СССР. Впервые будут экспонированы работы из эротической серии художника, а центральной идеей выставки станет тема космоса. В рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы и видеопоказы. Начало в 12:00. Вход 40 грн.



До 24 августа в Одесском художественном музее грандиозный проект Юрия Сивирина «Чёрное зеркало». На выставке художника будут представлены резонансные работы, вдохновлённые шедеврами мировой художественной классики. Так, художник создал многоголовых медийных двойников известных художественных персонажей. Стоимость билетов -50-100 грн.

До 29 августа, с 10:00 до 22:00, в пляжной зоне между 13-й и 14-й станциями Большого Фонтана (между 11-м и 12-м траверсами) будет проходить фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце».

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News, Думская, Культурометр, Град