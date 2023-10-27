В одесском музее «Дом Блещунова» открылась выставка “Птицы Супоя”

До 12 ноября в Доме Блещунова продолжится выставка иллюстраций “Птицы Супоя” от Ольги Прокопенко.

Серия из двадцати двух работ, выполненных только за последние полгода, создана для привлечения международного внимания к войне в Украине в рамках проекта “Озеро Супой”.

Это озеро расположено на границах Киевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областей, стало домом для многих редких представителей фауны и точкой восстановления на их миграционных путях.

Адрес: ул. Польская, 19.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy