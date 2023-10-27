Нацбанк ввёл в обращение коллекционную памятную монету «Украинский язык»

27 октября, в День украинской письменности и языка, Национальный банк Украины ввёл в обращение серебряную памятную монету «Украинский язык».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Серебряная памятная монета, которую мы вводим сегодня в обращение, отражает уникальность и феноменальность украинского языка. Именно язык в сверхсложный момент истории Украины стал фундаментом нашего единения, нашим оружием. Сегодня украинским языком говорит дух свободы, удивляющий весь мир. И на украинском прозвучит на весь мир такое желаемое слово – победа!», – подчеркнул заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Памятная монета «Украинский язык» изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен. Её тираж – до 5 тысяч штук. Она продолжает серию «Духовные сокровища Украины».

На аверсе монеты размещена стилизованная буква «Ї» с соловьём, символизирующая мелодичность и певучесть украинского языка, в центре буквы – малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающего гнездо (как символ дома и оберег семьи).

На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности, в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, которые используют кириллицу.

Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАША МОВА образуют выражение «наш язык Украины». Элементы композиции реверса подчёркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Купить серебряную памятную монету «Украинский язык» можно уже с 27 октября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности, через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи. Кроме того, с ноября эта серебряная памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки монетным двором НБУ.

Одесса News информировала о выпуске в октябре новой коллекционной монеты, выпущенной Нацбанком Украины, посвящённой борщу.

Фото: Нацбанк Украины

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