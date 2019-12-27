Нацбанк выпустил три памятные монеты, посвящённые армии

С 26 декабря Национальный банк Украины ввёл в обращение три памятные монеты номиналом 10 гривен: «На страже жизни», «КрАЗ 6322 «Солдат» и «Участникам боевых действий на территории других государств».

Об этом сообщает НБУ.

Монета «На страже жизни» посвящена военным медикам.

Монета «КрАЗ 6322 «Солдат» посвящена многоцелевому полноприводному автомобилю, предназначенному для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Это базовый автомобиль ВСУ. Он может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолётов на аэродромах, артиллерийских систем, у него исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях.

Монета «Участникам боевых действий на территории других государств» посвящена украинским военным специалистам — участникам миротворческих миссий.

Все три монеты вышли тиражом в 1 млн каждая.

Как сообщала Одесса News, Нацбанк 20 декабря ввёл в обращение обновлённые банкноты номиналом 50 гривен, а также монеты номиналом 5 гривен, которые постепенно заменят соответствующие бумажные банкноты.

Фото: НБУ