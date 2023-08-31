Пограничники на двух КПП в Одесской области нашли старинные книги и монеты

Пограничники в Одесской области обнаружили на границе при оформлении автомобилей старинные первопечатные книги и золотые монеты.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что две старинные золотые монеты XIX века обнаружили пограничники и таможенники при оформлении автомобиля Audi в паромном пункте пропуска «Орловка» на границе с Румынией.

Обнаруженные монеты «5 рублей 1897г» и «5 рублей 1899г», которые нумизматы называют «Большая голова», находились в сумочке жены водителя. Составлены соответствующие процессуальные документы.

В пункте пропуска «Виноградовка» на украинско-молдавской границе пограничники совместно с таможенниками обнаружили две старинные книги, написанные на церковнославянском языке.

На форзаце одной из них написано «Библия. Книги Священного Писания. Ветхого и Нового Завета», в другой книге первой страницы нет, но она также содержит церковные тексты.

Даты печати, наименование издательства и остальные обязательные элементы на книгах отсутствуют. Книги находились в багажном отделении среди личных вещей пассажирки легкового автомобиля «Mersedes», которым она следовала из Украины в Молдову.

Имеют ли предметы культурную или историческую ценность, выяснит экспертиза, — подчёркивают пограничники.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в Одесской области пограничники обнаружили и изъяли скрипку 1730 года производства работы известного итальянского мастера Антонио Страдивари, которую пытались вывезти в Молдову.

Фото: Госпогранслужба

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