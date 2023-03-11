Одесские пограничники задержали 4-х «уклонистов» от службы в армии

В Одесской области пограничники во время проверки оперативной информации разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что на окраине с. Розовка пограничники Подольского отряда остановили автомобиль, управляемый 36-летним гражданином Украины.

«В автомобиле, кроме водителя, находились четверо мужчин призывного возраста, жители Сумщины, Донетчины и г. Кропивницкий. Выяснилось, что украинцы планировали выехать за границу во избежание призыва на военную службу. Для этого, через рекламу в сети Интернет, они связались с пограничником и попросили о «помощи». За свои услуги тот пожелал около 4 тысяч долларов США», — говорится в информации пограничников.

Компания «уклонистов», прибыв в Одессу, получила по телефону инструкцию добраться до г. Подольск, где они должны были сесть в такси и доехать до границы.

Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы.

В настоящее время в Нацполицию направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу).

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщала Одесса News, 28 февраля 2023 года пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырёх мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Фото: Госпогранслужба

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