СБУ задержала диакона Одесской епархии УПЦ, который за деньги помогал «уклонистам»

Служба безопасности Украины задержала бывшего диакона Одесской епархии Украинской православной церкви, который за 4,5 тыс. долларов США помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Европейского Союза под видом церковных клириков.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что для реализации своих планов фигурант подделывал списки миссионеров, которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. Затем злоумышленник подавал фальшивые документы Госслужбе по этнополитике и свободе слова по надуманной аргументации о необходимости выезда псевдоклириков для участия в культурно-духовных событиях в Германии.

Стоимость одного места в списке составила 4,5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов. Таким образом фигурант пытался незаконно переправить за границу шесть человек призывного возраста.

Во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные, полученные преступным путём. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества, — информирует СБУ.

Одесса News сообщала, что в сентябре 2023 года в Одесской области пограничники Подольского отряда с помощью дрона обнаружили 6-х мужчин призывного возраста, которые пытались пересечь госграницу.

Фото: СБУ

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