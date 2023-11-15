СБУ открыла уголовное производство по высказываниям Ирины Фарион

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по высказываниям бывшего народного депутата от партии «Свобода», языковеда Ирины Фарион.

Об этом спецслужба сообщила 15 ноября в Telegram.

«Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины VII созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом», – говорится в посте.

В СБУ отметили, что Фарион также в соцсетях «опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя», и это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Уголовное производство открыто по четырём статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);

ст. 182 (нарушение неприкосновенности личной жизни).

«СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион», – подчеркнули в Службе безопасности Украины.

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