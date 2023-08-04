СБУ и ВМС провели спецоперацию в бухте Новороссийска: повреждён десантный корабль

Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами ВСУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой был повреждён большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

Об этом источники в спецслужбе сообщили изданию «ГОРДОН».

Отмечается, что украинский надводный дрон СБУ с 450 кг тротила атаковал вражеский корабль, в котором находилось около 100 человек экипажа.

«В результате атаки «Оленегорский горняк» получил серьёзную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об «отбитой атаке» – фейк», – говорится в сообщении.

Как информировала Одеса News, в ночь на 4 августа в бухте Новороссийска (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы, а минобороны РФ заявило об атаке на военно-морскую базу двумя морскими безэкипажными катерами. Местные власти заверили, что пострадавших и разрушений из-за атаки нет, однако в сети повилось видео, на котором большой десантный корабль «Оленегорский горняк» накренился на бок и его пытаются отбуксировать к берегу.

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров.

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