До Одесской области докатилась волна переименований

Сразу полсотни улиц и переулков намерена переименовать Балтская территориальная громада Одесской области. Соответствующие переименования инициируют депутаты Одесского облсовета.

Как сообщил мэр Балты и глава ОТГ Сергей Мазур, обсуждение переименований продлится примерно месяц. Новые названия получат улицы в сёлах Белино, Барсуки, Гольма, Евтодия, Обжилое, Перелёты, Плоское, Саражинка и Сенное.

В основном, будут изменены «недекоммунизированные» топонимы. Например, улица Горького в селе Белино получит название в честь местного жителя Кныша, который погиб во время войны с РФ. Улица Советской Армии в том же населённом пункте станет улицей Украинской Армии.

В Гольме четыре Красноармейских (Первая, Вторая, Третья и Четвёртая) станут соответственно Черновола, Гетманской, Шухевича и Кобзаревой.

Улица Жукова в селе Евтодия станет Калиновой, улица Ватутина в Саражинке — Соборной.

В Одесской области группа депутатов от партии «Слуга народа» инициировала переименование ряда улиц в четырёх пригородных населённых пунктах.

По словам депутата Одесского областного совета Дмитрия Ковбасюка в Facebook, «прощай, немытая Россия! Мы глубоко убеждены, что в Украине не может быть улиц Терешковой, Сибирской, Уральской, Маяковского, Бочарова и многих других! У нас есть современные герои — Роман Грибов, Виталий Скакун, Леонид Каденюк и, конечно, Борис Джонсон!», — отметил Ковбасюк.

По его словам, с этой целью группа депутатов в Фонтанском сельском совете инициировала изменение 12 названий улиц. В частности, предложила переименовать в Фонтанке ул. Ватутина в Волонтёрскую, ул. Маяковского в Бориса Джонсона, ул. Терешковой в Романа Грибова, пер. Маяковского в пер. Побратимов, а Пионерскую – в ул. Единства.

Депутатская группа также внесла предложение председателю Фонтанского сельсовета изменить ряд топонимов в населённых пунктах, которые входят в эту территориальную громаду. Например, в селе Александровцы переименовать ул. Сибирскую в Николаевскую, ул. Уральскую в Чернобаевскую. В селе Крыжановцы изменить название ул. Бочарова на ул. Защитников Украины, ул. Совхозная — на ул. Героев Обороны Мариуполя, ул. Терешковой — на Леонида Каденюка.

Ковбасюк призвал депутатов других местных советов поддержать инициативу и избавляться от напоминаний о «русском мире», а председателя Фонтанского сельсовета Наталью Крупицу — поддержать предложение и начать процедуру переименования улиц.

Как сообщала Одесса News, одесский активист Демьян Ганул собственноручно демонтировал памятную доску герою гражданской войны Григорию Котовскому.

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