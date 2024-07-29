29 июля — 2 года трагедии в посёлке Оленовка

Два года назад, утром 29 июля 2022 года, мир узнал страшное известие из оккупированного посёлка Оленевка Донецкой области.

В бывшей исправительной колонии, где содержались украинские пленники, в том числе pащитники Мариуполя, от взрывов и пожара в одном из корпусов погибли более полусотни пленных, более ста получили ранения, некоторые пропали без вести.

3 августа 2022 года Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о создании миссии для установления фактов трагедии в Оленовской колонии, но через 5 месяцев миссия ООН, так и не начавшая свою работу, была закрыта — страна-агрессор не пустила на место трагедии ни одну международную организацию и сделала всё, чтобы скрыть правду.

То, что оккупанты совершили с украинскими пленными в Оленовке – это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращения с военнопленными.

В Кремле надеются на короткую память мирового сообщества, но мир должен знать правду о той трагической ночи, о заказчиках и исполнителях ужасной внесудебной казни украинских пленных.

Дело о взрыве в Оленовке расследует Служба безопасности Украины под процессуальным наблюдением Офиса Генерального прокурора. Опрошены десятки свидетелей и пострадавших, проведены следственные эксперименты, экспертизы, объявлены первые подозрения. Однако по делу до сих пор остаётся много неизвестного.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это преступление РФ одним из самых страшных в течение полномасштабной войны. Об этом Глава государства сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Россия должна за это ответить и будет, – подчеркнул Зеленский. – И нет такого варианта развития событий, из-за которого убийцы останутся безнаказанными. Вечная память всем нашим людям, которые были убиты оккупантами».

Для справки. Россияне заявили, что удар по Оленовке якобы нанесли ВСУ. В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов.

Спустя год после трагедии в Оленовке, 25 июля 2023 года, в ООН заявили, что причиной взрыва в Оленовке не была ракета HIMARS. При этом в ООН всё еще не могут установить «ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведён выстрел», так как РФ не предоставила «удовлетворительных гарантий» безопасного доступа ООН к месту взрыва.

Экспертиза установила, что взрыв был вызван реактивным термобарическим гранатомётом, сообщили в Офисе генпрокурора Украины 28 июля 2023 года. Мотивов россиян украинские правоохранители не понимают.

11 октября Минреинтеграции сообщило об очередном обмене, в результате которого домой возвратили тела погибших украинских защитников, в том числе из Оленовки. Оккупанты вернули 57 тел погибших в результате того теракта, 52 из них удалось идентифицировать. Данных о точном количестве погибших и раненых в Оленовке у Украины до сих пор нет.

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