В Одессе задержаны 6 молодчиков, поджигавших автомашины Сил обороны

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ совершили серию поджогов авто Сил обороны.

За две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, — информирует в Facebook СБУ в Одесской области.

Отмечается, что в результате спецоперации в разных частях города почти одновременно были задержаны все участники вражеской ячейки. Ими оказались шесть одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавшие курьерами популярного сервиса доставки еды.

«В поле зрения ФСБ они попали как активные пользователи телеграмм-каналов по поиску лёгкого заработка, где оставляли свои «резюме». В одном из таких чатов молодым людям ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение автомобилей украинских воинов. Фигуранты «замыкались» на одного куратора из ФСБ», — говорится в сообщении.

Во время совершения преступления предатели действовали преимущественно в паре. К примеру, один поджигал, другой – снимал это на видео. Работая под «прикрытием» курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны. Затем они отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для согласования. После «команды» от ФСБ молодые люди ночью прибывали на парковку военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

Далее фигуранты снимали возгорание для «отчётности» перед врагом. В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти видео для проведения информационно-психологических спецопераций против Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеских сторонников и задержали всех «по горячим следам». У задержанных изъяты самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года сотрудники СБУ задержали в Одессе 39-летнего мужчину, входившего в агентурный аппарат российской ФСБ. Его подозревают в корректировке вражеского огня и поджогах.

Фото: СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy