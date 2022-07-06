В Киеве встретилось духовенство УПЦ МП и ПЦУ

В Софии Киевской 6 июля состоялась встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Лёд тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, всё лишнее остаётся позади. В день памяти блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви. Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели «, – написал министр.

По словам Ткаченко, он верит, что эта встреча станет «началом нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины».

Он также добавил, что его ведомство будет этому всячески способствовать.

Для справки. УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии». В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить «это кровавое безумие».

В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием «ошибочной религиозной политики» пятого президента Украины Петра Порошенко, а также «разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины».

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это «попытка скрыть то, что УПЦ остаётся в юрисдикции Московского патриархата».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года представители различных конфессий Одессы подтвердили своё единство в стремлении сохранения мира в городе и Украине, выступив с видеообращением.

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