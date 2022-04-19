Байден срочно созвал совещание мировых лидеров в связи с новым наступлением РФ

Президент США Джо Байден созывает 19 апреля срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине.

Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце, пишет издание Гордон.

Отмечается, что в совещании примут участие лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Кроме того, на совещании в режиме онлайн будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель.

Как свидетельствует расписание Байдена на 19 апреля, размещённое на сайте factba.se, глава Белого дома «проведёт защищённый видеоразговор с союзниками и партнёрами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности» в 16.45 по Киеву.

Как сообщала Одесса News, в начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты «завершают создание наступательной группировки», — отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о «признаках начала наступательной операции» на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, «ещё один небольшой город».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.



