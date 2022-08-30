Первое судно с украинским зерном прибыло в Африку

Первое зафрахтованное ООН судно с 23 тысячами тонн украинской пшеницы прибыло в Африку.

Об этом Министерство инфраструктуры сообщает в Facebook.

Отмечается, что сегодня балкер BRAVE COMMANDER, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, прибыл в Джибути. На его борту 23 тысяч тонн пшеницы, которая после разгрузки будет доставлена потребителям в Эфиопию.

«С момента подписания «зерновой инициативы» мы понимали глобальную продовольственную ответственность Украины перед миром, особенно перед странами Африки и Азии, которые находятся в состоянии гуманитарной катастрофы. Именно поэтому в тесном сотрудничестве с ООН мы уже отправили два судна с более 50 тысячами тонн продукции для помощи населению Эфиопии и Йемена. Мы со своей стороны обеспечиваем максимально быстрый и эффективный процесс приёма, загрузки и отправки этих судов. Для нас такие перевозки являются безоговорочным приоритетом. Продолжаем работать со Всемирной продовольственной программой ООН по наращиванию объёмов продовольственной помощи. Благодарен партнёрам за сотрудничество», — отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщала Одесса News, балкер BRAVE COMMANDER отправился из порта «Южный» 16 августа.

Кроме того, уже сегодня из порта «Южный» отправилось второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. На борту балкера KARTERIA 37,5 тыс. т пшеницы для нужд населения Йемена.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 61 судно отправилось из украинских портов. На их борту около 1,5 млн. тонн продовольствия.

Утром 30 августа из портов Большой Одессы вышли «зерновым коридором» 6 судов с агропродукцией.

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