Начальнику Одесской военной академии присвоено звание бригадного генерала

Указом Президента Украины присвоено воинское звание бригадного генерала полковнику ШЕВЧЕНКО Алексею Николаевичу, начальнику Одесской Военной академии.

Текст Указа размещён на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику ШЕВЧЕНКО Алексею Николаевичу – начальнику Военной академии (г.Одесса)», — говорится в сообщении.

Этим же Указом присвоено воинское звание коммодора капитану 1 ранга КОВАЛЕНКО Дмитрию Анатольевичу – командующему подготовкой Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Как сообщала Одесса News, 28 августа обнародованы указы Президента Украины о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины.

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