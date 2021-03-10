Президент отметил труд одесситок в честь 8 Марта

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд Президент Украины Владимир Зеленский наградил большую группу женщин, в том числе и из одесского региона.

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте Главы государства.

Так,звания «Заслуженный артист Украины» получила Давыденко Лилия Юрьевна — солистка-вокалистка Одесской областной филармонии, звания «Заслуженный врач Украины» удостоена Ключникова Анна Владимировна — заведующая отделением коммунального некоммерческого предприятия совместной собственности территориальных общин Раздельнянского района «Раздельнянская центральная районная больница»,

Также звания «Заслуженный работник культуры Украины» удостоена Космина Ольга Георгиевна — преподаватель, директор коммунального учреждения «Одесский художественный колледж имени М.Б.Грекова», а звания «Заслуженный художник Украины — Пахомова-Власова Наталья Георгиевна — художник, доцент кафедры Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д.Ушинского в Одессе.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года Президентским указом в честь Дня соборности отмечен труд 5 одесситов.

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