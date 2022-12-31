Мэр Одессы встретился с волонтёрами и поздравил их с Новым годом

В канун Нового года мэр Одессы поздравил коллектив филиала Городского гуманитарного Центра в Киевском районе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Городской гуманитарный центр в Одессе с филиалами во всех районах работает с марта 2022 года.

30 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов посетил филиал Центра в Киевском районе, чтобы поздравить его коллектив с грядущими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.

«Спасибо всей команде нашего гумцентра и поздравляю с новогодними и рождественскими праздниками. Победы и мирного украинского неба нам всем!», – поздравил волонтёров городской голова.

Вместе с социальными работниками здесь работают около 70 волонтёров, которые осуществляют сортировку, фасовку и выдачу гуманитарной помощи, а также ведут её учёт и контроль.

«С начала своего открытия наш Центр посетили около одного миллиона человек. Одесса всегда была гостеприимна, и одесситы готовы помогать гостям нашего города, ведь вместе мы все приближаем нашу Победу!» – сказала руководитель Центра, депутат горсовета Марина Лозовенко.

Фото и видео: «Одесса»

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