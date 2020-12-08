Большое новогоднее симфоническое шоу «Однажды в декабре» в одесской Музкомедии

15 декабря в одесском театре Музкомедии Большое симфоническое шоу «Однажды в декабре».

Большое симфоническое шоу с интересной программой в исполнении оркестра и в сопровождении большого хора от самого харизматичного дирижёра современности Андрея Чёрного начнётся в 19 часов.

Вы услышите мировые хиты, легендарные саундтреки к фильмам, композиции, которые в холодный зимний вечер согреют Вас, принесут тепло и уют, оставят все невзгоды позади и создадут праздничное настроение!

«Один дома», «Рождественская история», «Анастасия» («Однажды в декабре»), «Запах женщины», «Призрак оперы», а также хиты из репертуара Сары Брайтман, Андреа и др.

Стоимость билетов 360-690 гривен. Их можно купить здесь.