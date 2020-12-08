COVID-19 в Одесской области: за сутки 1 043 новых больных, 17 — умерших

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 1 043 человек, больше всего из Одессы, Измаила и Южного.

За сутки заболели 66 детей и 15 медработников.

Сообщается, что на сегодняшний день в Одесской области официально зарегистрированных случаев заболевания 52 677 (у 31 444 женщин и 21 233 мужчин).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 681 человек (+17 за сутки): Одесса — 311 (+10 человек), г. Б.Днестровский — 31 (+1+, Измаил — 37, Теплодар -1, Черноморск — 23, Южный — 9 (+1), районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 14, Балтский — 5, Березовский — 8 (+1), Б.Днестровский — 23 (+2), Беляевский — 27, Болградский — 25, Великомихайловский — 3, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 20, Килийский — 4, Кодымский — 7, Лиманский — 16, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 12, Окнянский — 2 (+1), Подольский — 23, Ренийский — 6, Раздельнянский — 14, Савранский — 3, Саратский — 18, Тарутинский — 10 (+1), Татарбунарский — 9, Ширяевский — 3.

Выздоровели — 23 889 человек: Одесса — 12 704, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 635, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 345, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 483, Окнянский — 167, Подольский — 533, Ренийский — 155, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 118).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 8 декабря:

Одесса — 23 701 (дети — 1 205, медработники — 574)

— 23 701 (дети — 1 205, медработники — 574) г.Белгород-Днестровский — 866 (дети — 34, медработники — 49)

Измаил — 3 019 (дети — 133, медработники — 127)

— 3 019 (дети — 133, медработники — 127) Черноморск — 1 623 (дети — 132, медработники — 47)

Теплодар — 207 (дети — 11, медработники — 3)

Южный — 918 (дети — 50, медработники — 14)

Ананьевский район — 294 (дети — 20, медработники — 41)

Арцизский — 1 027 (дети — 44, медработники — 62)

Балтский — 875 (дети — 16, медработники — 39)

Березовский — 828 (дети — 80, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 550 (дети — 23, медработники — 22)

Беляевский — 2 287 (дети — 159, медработники — 111)

— 2 287 (дети — 159, медработники — 111) Болградский — 1 885 (дети — 119, медработники — 104)

В.Михайловский — 352 (дети — 26, медработники — 25)

Захаровский — 245 (дети — 10, медработники — 8)

Ивановский — 557 (дети — 36, медработники — 38)

Измаильский — 1 164 (дети — 82, медработники — 43)

Килийский — 759 (дети — 37, медработники — 34)

Кодымский — 367 (дети — 17, медработники — 20)

Лиманский — 2 052 (дети — 123, медработники — 85)

Любашевский — 468 (дети — 25, медработники — 36)

Николаевский — 283 (дети — 26, медработники — 17)

Овидиопольский — 2 037 (дети — 144, медработники — 61)

Окнянский — 438 (дети — 9, медработники — 6)

Подольский — 1 760 (дети — 113, медработники — 143)

Раздельнянский — 774 (дети — 29, медработники — 35)

Ренийский — 511 (дети — 25, медработники — 48)

Савранский — 391 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 765 (дети — 50, медработники — 27)

Тарутинский — 624 (дети — 35, медработники — 31)

Татарбунарский — 746 (дети — 31, медработники — 56)

Ширяевский – 304 (медработники – 12).

Как сообщала Одесса News, в Украине на 8 декабря лабораторно подтверждено 832 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 10 811.