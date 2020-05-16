21 человек умер за сутки в Украине от коронавируса

За последние сутки в Украине от коронавируса умер 21 человек. Всего умерших от COVID-19 — 497.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Центром подтверждено на утро 16 мая 17 858 случаев COVID-19, из них 4 906 выздоровели. За последние сутки лабораторно подтверждено 528 случаев.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1 269 детей и 3 512 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 189 пациентов, из них 1 043 ребёнка и 2 869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 669 человек, из них 226 детей и 643 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 231 человек, в том числе один ребёнок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 4 906 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 262 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов картина по количеству заболевших и выздоровевших видна по инфографике, представленной ЦОЗ:

Винницкая обл. — 700 (385 выздоровели)

Волынская обл. — 599 (149 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 806 (95 выздоровели)

Донецкая обл. — 121 (34 выздоровели)

Житомирская обл. — 540 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. — 858 (159 выздоровели)

Запорожская обл. — 365 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. — 1200 (468 выздоровели)

(468 выздоровели) г. Киев — 2221 (222 выздоровели)

(222 выздоровели) Киевская обл. — 1143 (206 выздоровели)

Кировоградская обл. — 441 (310 выздоровели)

Луганская обл. — 42 (18 выздоровели)

Львовская обл. — 969 (186 выздоровели)

Николаевская обл. — 236 (82 выздоровели)

Одесская обл. — 734 (43 выздоровели)

Полтавская обл. — 263 (179 выздоровели)

Ровенская обл. — 1104 (347 выздоровели)

Сумская обл. — 161 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1065 (547 выздоровели)

Харьковская обл. — 773 (119 выздоровели)

Херсонская обл. — 167 (104 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 235 (55 выздоровели)

Черкасская обл. — 363 (200 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2647 (563 выздоровели)

(563 выздоровели) Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, всего же в мире на данный момент больных коронавирусом 4 628 549 (+101 384 за сутки), умерших — 308 645 (+5 229). Наибольшее количество умерших в США — 88 507 (+1 595), Великобритании — 33 998 (+384), Италии — 31 610 (+242). Украина третий день подряд занимает 32-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.