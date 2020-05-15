В Украине почти 500 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки

По состоянию на 9.30 утра 15 мая подтверждено 17 330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, болезнь подтверждена у 1 220 детей и 3 420 медиков.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.

«На амбулаторном лечении 11 842 пациента, из них 1 004 ребёнка и 2 797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 225 человек, в том числе один ребёнок и 19 медиков», — говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек (+20 за сутки), из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4 473 пациента уже выздоровели, в частности 1 163 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов картина по количеству заболевших и выздоровевших видна по инфографике, представленной ЦОЗ:

Винницкая обл. — 674 (364 выздоровели)

Волынская обл. — 582 (142 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 791 (91 выздоровел)

Донецкая обл. — 121 (34 выздоровели)

Житомирская обл. — 538 (123 выздоровели)

Закарпатская обл. — 816 (128 выздоровели)

Запорожская обл. — 356 (160 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1188 (445 выздоровели)

(445 выздоровели) г. Киев — 2068 (200 выздоровели)

(200 выздоровели) Киевская обл. — 1094 (188 выздоровели)

Кировоградская обл. — 437 (300 выздоровели)

Луганская обл. — 42 (17 выздоровели)

Львовская обл. — 942 (180 выздоровели)

Николаевская обл. — 228 (78 выздоровели)

Одесская обл. — 712 (43 выздоровели)

Полтавская обл. — 257 (163 выздоровели)

Ровенская обл. — 1074 (293 выздоровели)

Сумская обл. — 158 (85 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1060 (482 выздоровели)

Харьковская обл. — 757 (94 выздоровели)

Херсонская обл. — 167 (101 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 222 (55 выздоровели)

Черкасская обл. — 350 (177 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2600 (511 выздоровели)

(511 выздоровели) Черниговская обл. — 96 (19 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, на 9.30 15 мая общее число инфицированных COVID-19 в мире составило 4 527 165 (+95 272 за сутки), умерших — 303 416 (+5 214).