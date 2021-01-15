От коронавируса умер основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина. По его словам, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Я с ним очень давно знаком, он был одним из самых жизнерадостных людей, которых я знал. Поэтому у меня совершенно не вяжется, что такой человек вдруг перестал существовать. От нас ушла частица чистой радости. На «Ералаше» выросло не одно поколение. Редкий случай, когда человек в жизни соответствовал своей работе, в жизни занимался тем же, чем на работе», — рассказал Горин.

«Это ужасная, страшная болезнь», — заявил друг Грачевского Владимир Долинский.

Информацию о смерти подтвердила супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская.

Грачевский заразился COVID-19 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу. 31 декабря Белоцерковская сообщила, что Грачевский находится в стабильно тяжёлом состоянии и о переводе мужа в реанимацию.

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. В тот же день Долинский заявил, что его состояние стабилизировалось. Днём 14 января, по словам Долинского, Грачевский был в медикаментозном сне.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П.Королёва, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства». Работал администратором на картинах режиссёров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году Грачевский совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», позднее создал одноименную киностудию.

В 2009 году он снял свой первый художественный фильм «Крыша», а пять лет спустя — мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».

Грачевский являлся заслуженным деятелем искусств России. Он был награждён орденами Почёта, Дружбы и премией правительства в области культуры.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года от коронавирусной инфекции умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советской приключенческой кинодраме «Человек-амфибия».