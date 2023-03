390-й день войны: ВСУ провели локальную контратаку юго-западнее Бахмута

Начались 390-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях, постепенно утрачивая инициативу возле Бахмута.

Согласно оперативной сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), Силы обороны Украины, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута на фоне растущих дискуссий РФ о возможном украинском контрнаступлении в районе города-крепости на Донетчине. Оккупанты, которые несут большие потери, могут утратить инициативу на данном участке фронта.

Так, по мнению американских военных экспертов, всеобщее весеннее наступление российской армии, вероятно, приближается к кульминации. На кадрах с геолокацией от 19 марта видно, как украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее н. п. Ивановское (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили захватчиков дальше от трассы Т0504 в этом районе.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в тот день войска РФ провели 25 атак в районе Бахмута, но, вероятно, добились лишь незначительных успехов.

Российские источники распространили кадры от 18 марта, на которых якобы показана колонна украинской бронетехники вдоль трассы Т0504 юго-западнее Константиновки (22 км к юго-западу от Бахмута), и предположили, что ВСУ готовятся начать контрнаступательные операции возле Бахмута. Один из пропагандистов утверждал, что украинские силы ныне способны активизировать контратаки, чтобы стабилизировать линию фронта вокруг города-крепости.

«Растущие российские дискуссии о неизбежном контрнаступлении Украины в районе Бахмута свидетельствуют о том, что они всё больше не уверены в способности российских военных сохранить инициативу вокруг города. Заявления украинских военных о темпах и перспективах текущих российских наступательных операций могут свидетельствовать о том, что общероссийское весеннее наступление приближается к кульминации», – предположили в ISW.

По словам полковника Сергея Череватого, Россия не смогла собрать достаточные силы для ожидаемого крупного наступления на Донбассе. Он отметил, что нынешние наступательные действия ВС РФ нельзя назвать «крупной стратегической операцией», так как они не могут даже завершить тактический захват Бахмута.

При этом российские силы также изо всех сил пытаются добиться значительных успехов в оперативном отношении в других местах вдоль линии фронта, особенно в районах Авдеевка – Донецк и Угледара.

«Если 300 000 российских солдат не смогли дать России решающее преимущество в наступлении в Украине, маловероятно, что ввод дополнительных сил в ходе будущих волн мобилизации приведёт к совершенно иному результату в этом году. Таким образом, Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта», – подытожили в ISW.

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 20 марта, оккупанты вели также безуспешные наступательные действия и на Купянском и Лиманском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трём вражеским зенитным ракетным комплексам «Бук-М1-2», семь ударов – по районам сосредоточения личного состава, а также уничтожила склад боеприпасов врага.

Линия фронта в Украине

В то же время наши защитники сбили российский БПЛА типа «Зала». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ЗРК «Тор», три района сосредоточения личного состава и военной техники, три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого был обсуждён ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Картография: Обозреватель, ISW

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod