Ирина Верещук: В Украине статус переселенца у 4, 8 миллиона человек

В Украине официально статус внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) имеют 4,8 млн граждан, 1 миллион из которых – дети.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона «Единые новости», сообщает Укринформ.

«По состоянию на 10 апреля, 4,8 млн зарегистрированных внутренне перемещённых лиц. Всего же почти 7 млн. Кстати, из этих 4,8 млн мы учитываем 1 млн 100 тыс. человек из ставших ВПЛ дважды. То есть люди выехали из Донецкой и Луганской областей, переселились где-то ближе и жили, например, в Харькове или где-то на Донетчине, и сейчас второй раз переезжают», — сказала Верещук.

По её словам, пока у власти нет возможности отдельно выделить эту группу украинцев.

«Должна быть отдельная государственная программа. Я обязательно инициирую разработку такой программы, потому что понимаю, насколько это важно для людей», — добавила вице-премьер-министр.

Верещук отметила, что получение статуса ВПЛ не обязательно. Каждый имеет право сам решать, нужна ли ему такая справка.

Кстати. Кабинет Министров 7 апреля одобрил Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года, а также соответствующий операционный план. Ею предусмотрена государственная поддержка ВПЛ на всех этапах – от эвакуации, в процессе социальной адаптации на новом месте и до возвращения к месту постоянного проживания.

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