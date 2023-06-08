470-й день войны: взорвав Каховскую дамбу, враг надеялся сорвать наступление ВСУ

Начались 470-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Враг продолжает вести захватническую войну, не считаясь с потерями. Ярим примером тому является подрыв Каховской плотины.

По оценке Генерального штаба ВСУ, цель подрыва Каховской ГЭС – остановить продвижение сил обороны Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона высказал мнение, что РФ хочет помешать украинскому контрнаступлению и деоккупации территории Украины.

«Нет возможности у россиян захватить нас военным путём. Это не секрет, что в ближайшее время может начаться контрнаступление наших Вооружённых сил. Чтобы предотвратить в этом направлении контрнаступление, они совершили такой теракт», – заявил Данилов.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 8 июня, оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

«В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях утрачено несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество. В то же время, 6 июня произошла массовая эвакуация гражданского населения из Каховки, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. При таком перемещении захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита», — говорится в военной сводке Генштаба.

Навредив себе на Таврийском направлении, оккупанты не достигают успехов и на других участках фронта, в основном ограничиваясь авиаударами, артиллерийским и миномётным обстрелом населённых пунктов, в первую очередь, Донецкой и Луганской областей, где за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Отмечается, что на Лиманском направлении в течение минувших суток противник вёл безуспешные наступательные действия в районе Весёлого Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вёл наступательные действия вблизи Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного, успеха не имел.

По сообщению представителя Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый, Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают штурмовать позиции противника и продвигаются вперед, а сам Бахмут остаётся одной из самых горячих локаций на Восточном фронте.

«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия вдоль канала Северский Донец — Донбасс и в направлении населённых пунктов Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти, где продвинулись на расстояние от 250 до 1100 метров. Враг оказывает большое сопротивление», — сказал Череватый.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления у населённых пунктов Авдеевка и Первомайское.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедший боевой день нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА, 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационная станция.

Как сообщала Одесса News, по мнению военных аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские военные проводят контратаки на Бахмутском направлении.

На главном фото бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса.

Фото в тексте: Генштаб, 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса ВСУ/Facebook

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