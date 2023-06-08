Главный санврач Украины: Мы обеспечили мониторинг морской воды в Одессе

В Одесской области усилен контроль за состоянием морской воды.

Об этом в ходе общения с журналистами 7 июня сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Укринформ.

«На уровне Одесской области были развёрнуты и организованы дополнительные посты наблюдения за морской водой. Потому что мы понимаем, что часть спадающей воды будет продвигаться ниже. Поэтому на уровне городов Очакова, Черноморска такие посты наблюдения развёрнуты, и обеспечен мониторинг морской воды» , – проинформировал Кузин.

Как сообщала Одесса News, 7 июня в Одессе состоялось внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривались возможные экологические последствия подрыва плотины Каховской ГЭС. Отмечалось осуществление отбора проб морской воды, показатели которой по состоянию на 7 июня были в пределах допустимых. Однако, как отметил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, есть необходимость проведения ежедневного контроля за эпидситуацией в области, поскольку попадание неочищенных стоков в акваторию Чёрного моря может привести к увеличению кишечных инфекций.

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