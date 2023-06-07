Байден выразил готовность оказать помощь Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС

Президент США выразил твёрдую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Об этом Джо Байден сказал во время официальной встречи в Белом доме, пишет Укринформ.

В ответ на вопрос, какой месседж он может передать России в связи с подрывом дамбы, Байден ответил: «Мы не оставим. Мы поможем Украине».

Американский лидер озвучил свою позицию во время встречи в Белом доме с участием вице-президента, министров и других высокопоставленных представителей властей США.

Ранее в Белом доме и в Госдепартаменте заверили, что взаимодействуют с украинской стороной и собирают подробную информацию, чтобы сделать окончательные выводы по ситуации с подрывом плотины, а также оказать необходимую помощь людям, вынужденным покинуть свои дома.

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что у Соединённых Штатов достаточно средств, чтобы поддерживать Украину на поле боя до конца текущего финансового года (до 1 октября, – ред.). Кирби также не исключил, что масштабы помощи могут возрасти – в зависимости от оценки последствий разрушения Каховской ГЭС.

Как сообщала Одесса News, в Организации Объединённых Наций отреагировали на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня, даже не упомянув Россию.

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