Как ООН отреагировала на подрыв оккупантами Каховской ГЭС

В Организации Объединённых Наций отреагировали на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня, даже не упомянув Россию.

Как написала пресс-служба ООН в Twitter, «гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целями. Они должны быть защищены. Во все времена. Повсюду».

Прямого упоминания катастрофы, как и упоминания страны-агрессора России, в посте нет.

Утром, когда стало известно о совершённом российскими оккупантами преступлении, ООН опубликовала твит о дне русского языка. Спикер МИД Украины Олег Николенко выразил возмущение.

«Русское командование отдаёт приказ взорвать Каховскую дамбу по-русски. Какой день для ООН, чтобы отметить русский язык! Твиты о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую за последние десятилетия катастрофу в Европе, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?» – написал он.

Официальный аккаунт Украины в Twitter ответил на публикацию ООН.

«С днём русского языка, ООН!» – говорится в сообщении, к которому прикреплено отредактированное фото «подтопленного» зала организации.

Как сообщала Одесса News, утром 6 июня оперативное командование «Юг» сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. По данным «Укргидроэнерго», в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС разрушена полностью и восстановлению не подлежит.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Глава государства поручил провести эвакуацию людей из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и сёла, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.

В Херсонской области объявлена эвакуация. В результате техногенной катастрофы может быть затоплено около 80 населённых пунктов.

В «Укргидроэнерго» прогнозируют, что вода в Каховском водохранилище опустится до уровня ниже ГЭС за четыре дня.

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