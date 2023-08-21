В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Кривенко, светлая ему память

21 июня во время выполнения боевого задания погиб 41-летний житель города Южный Одесской области солдат Павел Кривенко.

Павел был стрелком-снайпером первого десантно-штурмового батальона воинской части А0224, — сообщал Юженский городской совет.

Защитника призвали на военную службу по мобилизации 26 апреля 2023 года. Верный военной присяге на верность украинскому народу, он до последнего исполнял свой военный долг. Погиб, выполняя задачу в районе населённого пункта Марьинка Донецкой области.

Прощание с солдатом прошло 29 июня возле памятника Защитникам Отечества на Площади Победы в городе Южный. 29 июня в громаде объявили Днём траура.

Как сообщала Одесса News, на фронте при выполнении боевого задания в результате миномётных обстрелов 21 июня погиб житель села Фурмановка Килийской городской территориальной громады Одесской области, командир боевой машины – командир отделения солдат Вадим Коваль.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook.

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