В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Коваль, светлая ему память

На фронте при выполнении боевого задания в результате миномётных обстрелов 21 июня погиб житель села Фурмановка Килийской городской территориальной громады Одесской области, командир боевой машины – командир отделения солдат Вадим Коваль.

Об этом сообщает Килийская громада.

Солдату было 40 лет. Он родился в Фурмановке, после окончания школы переехал в Одессу, где получил профессию бармена. Там он арендовал бар и сам начал в нём работать. В начале полномасштабного вторжения России в Украину, Вадим вернулся в село. Получив повестку, сразу же отправился в военкомат. После боевой подготовки за границей попал на фронт.

У Вадима остались родители, два брата и сын. Похоронили героя в родном селе 27 июня.

Как сообщала Одесса News, 22 июня 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Новотягинка Херсонской области погиб солдат ВСУ житель города Южный Одесской области Алексей Мальченко.

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Фото: Килийская громада/Facebook.

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